Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu
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Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.

22.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:30
Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu

'nın ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi'nde Kazak ailesinin 15 aylık kızı Nurbanu Kazak, evde su dolu kovaya düştü.

Ailesi tarafından kovadan çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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