Şanlıurfa'da su kovasına düşen bebek boğuldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su dolu kovaya düşen 15 aylık bebek, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Karacadağ Mahallesi'nde Kazak ailesinin 15 aylık kızı Nurbanu Kazak, evde su dolu kovaya düştü.
Ailesi tarafından kovadan çıkarılıp 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.