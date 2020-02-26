Şanlıurfa'da su kesintisi

26.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesindeki bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğukent Mahallesindeki yol genişletme çalışmaları kapsamında ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu hat bağlantısının yapılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Narlıkuyu, Atakent, Şenevler, Güllübağ, Doğukent, Güzelşehir, Akbayır ve Çamlıyayla Mahallelerinde 27 Şubat Perşembe saat 08.00 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA