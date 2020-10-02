Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gedik İçme Suyu Projesi kapsamında Gögerçin ile Soydan mahalleri arasındaki mera arazisinde iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu.

İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi.

Ekipler, küp ve sikkeleri, tarihi değeri olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderdi.

Operatör Bülent Cikay, gazetecilere, küpü fark edince çalışmayı durdurup, bulunan parçaları dokunmadan jandarmaya teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı