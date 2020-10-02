Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu

02.10.2020 16:03 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:06
Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde su isale hattı döşeme çalışmaları sırasında içi sikke dolu küp bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gedik İçme Suyu Projesi kapsamında Gögerçin ile Soydan mahalleri arasındaki mera arazisinde iş makinesiyle kazı yapan operatör Bülent Cikay, kepçeye takılan küpü fark edince kazıyı durdurdu.

İş arkadaşlarıyla birlikte küpü inceleyen Cikay, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerince yapılan incelemede küp içerisinde 44 sikke ve bir yüzük olduğu belirlendi.

Ekipler, küp ve sikkeleri, tarihi değeri olup olmadığının belirlenmesi için müze müdürlüğüne gönderdi.

Operatör Bülent Cikay, gazetecilere, küpü fark edince çalışmayı durdurup, bulunan parçaları dokunmadan jandarmaya teslim ettiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Hazal Kaya Cem Yılmaz Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Gökhan Töre Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Uefa Avrupa Rangers Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da su isale hattı çalışmalarında içi sikke dolu küp bulundu - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 16:06:32. #1.14#
title