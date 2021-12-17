Şanlıurfa'da stokçuluğa fırsat verilmiyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla kentteki un bayileri ve depolarında denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, stokçuluğun önüne geçebilmek amacıyla zabıta ekiplerinin kent genelindeki denetimlerini sürüyor.

Bu kapsamda kentteki un bayileri ve depoları zabıta ekiplerince kontrol edilerek, şüpheli bulunan faturalar ve stok ekstreleri kontrol edildi, fabrika çıkış fiyatı ile depo satış fiyatlarını da karşılaştırdı.

Çok sayıda iş yerinin kontrol edildiği denetimler sırasında, zabıta ekipleri esnafa stokçuluk yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kent genelinde fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara yönelik yaptıkları denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirtti.

Milletin canını yakan stokçulara fırsat verilmeyeceğini vurgulayan Beyazgül, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın bu icraatı doğrultusunda aynı icraat Şanlıurfa'da da devam edecektir. Stok yapan varsa canını yakacağız. Hiç bırakmayacağız. Bu milletin canını yakanların bizde canını yakacağız. ve kusura bakmasınlar böyle bir dönemde var olan malzemeyi stok etmek yanlış bir şey olur. Biz bunu stokçulara söylüyoruz. Normal ticaret hayatını yapanlara saygımız var."

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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