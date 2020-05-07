Şanlıurfa'da sosyal mesafeli namaz
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Şanlıurfa'da sosyal mesafeli namaz

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli namaz
07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:00

Şanlıurfa'da yaşları 50 ile 60 arasında değişen bir grup vatandaş, parkta sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Şanlıurfa'da yaşları 50 ile 60 arasında değişen bir grup vatandaş, parkta sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Seyir Tepesi Parkında, yaşları 50 ile 60 arasında değişen bir grup vatandaş, ikindi ezanının okunmasıyla sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Vatandaşlar, üzerindeki ceket ve montları seccade yaparak aralarına 3 metre mesafe bıraktı. Namazlarını kılıp dua eden vatandaşlar, 65 yaş üstü vatandaşların da kurallara uymasını istedi. Korona virüs (Covid-19) salgının bir an önce tüm dünyada etkisini kaybetmesi için dua ettiklerini aktaran vatandaşlar, herkesin kurallara riayet etmesini istedi.

Sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldığını belirten vatandaşlardan Abdullah Kuş, "Korona virüs inşallah Müslümanlar üzerinden bir an önce dağılır. Biz burada zaman geçiriyoruz. Namazımızı kılıyoruz. Ramazan ayı çok güzel geçiyor. Yasal olarak 65 yaş üstü olduğumuz için dışarı çıkmamamız lazım. Bizler canımız sıkılıyor, milletin içinde böylece virüs yayılıyor. Kanun ne gerektiriyorsa ona göre hareket etmemiz gerekiyor" dedi.

Vatandaş Ömer Yetiş ise Korona virüs nedeniyle namazlarını sosyal mesafe kuralına uyarak yaptıklarını kaydetti.

Korona virüs nedeniyle kurullara uyulması gerektiğini dile getiren vatandaş Ömer Altun, "Buraya geldik, biraz hava aldık. Sosyal mesafe kuralına uyarak ikindi namazını kıldık. Biz kurallara uyuyoruz, eğer uymasak şimdi kötü olurdu. Krona virüs bulaşıcı bir hastalıktır, tedbir alamasak yayılır. Eve gidip dua edeceğiz, Kuran-ı Kerim okuyacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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