Şanlıurfa'da sosyal mesafeli asker uğurlama
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Şanlıurfa'da sosyal mesafeli asker uğurlama

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli asker uğurlama Vatandaşlar demir bariyerlerin arkasından askerlere el salladı Şanlıurfa'da bu yıl otogara alınmayan vatandaşlar, yakınlarını demir bariyerlerin arkasından askere uğurladı.

07.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 14:57

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli asker uğurlama

Vatandaşlar demir bariyerlerin arkasından askerlere el salladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bu yıl otogara alınmayan vatandaşlar, yakınlarını demir bariyerlerin arkasından askere uğurladı.

Şanlıurfa'da Haziran ayı celp döneminde askere gidenler, yakınları tarafından uğurlandı. Otogara giden asker adayları dışarıda yakınlarıyla vedalaştıktan sonra sadece anne ve babalarıyla birlikte peronların olduğu bölüme alındı.

Polis aileleri megafona uyardı

Polis, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları için sürekli anonslarla uyardı. Asker adaylarıyla anne ve babaları, polisin kuruduğu kontrol noktasından teker teker geçirildi. Peronların olduğu bölüme giden asker adayları, ailelerine son defa el sallayarak birliklerine doğru yola çıktı. Asker yakınları da demir bariyerlerin arkasından otobüslere el salladı.

İçeriye sadece anne ve babaları alındı

Heyecanlı olduklarını söyleyen asker adayları, sağ salim bir şekilde birliklerine gitmek için yola çıktıklarını söyledi. Asker yakınları ise korona virüs nedeniyle anne ve babadan başka kimsenin otogara alınmadığını, bu nedenle demir bariyerlerin arkasından el salladıklarını söyledi.

Şanlıurfa'da sosyal mesafeli asker uğurlama

Kaynak: İHA

Manşet

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