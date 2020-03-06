Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sosyal medya hesaplarından terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA