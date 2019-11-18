Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirlenen 1 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan F.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.