Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı
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Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

18.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 18.11.2019 22:50
Şanlıurfa'da sosyal medyadan terör propagandasına gözaltı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kimliği belirlenen 1 zanlıyı düzenlenen operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan F.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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