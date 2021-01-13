Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

13.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:28
Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, uzun namlulu silah ile tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali LEYLAK

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