Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı
13.01.2021 12:20 | Son Güncelleme: 13.01.2021 12:28
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, pompalı tüfek, uzun namlulu silah ile tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali LEYLAK