Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, Viranşehir ilçesinde 4, Ceylanpınar'da 1 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.