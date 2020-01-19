Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı - Haber

Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

19.01.2020 22:04 | Son Güncelleme: 19.01.2020 22:04
Şanlıurfa'da sosyal medya üzerinden terör propagandası iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı

'nın ve ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Viranşehir ilçesinde 4, Ceylanpınar'da 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler