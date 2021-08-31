Şanlıurfa'da sopaların kullanıldığı kavga kameralara yansıdı
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Şanlıurfa'da sopaların kullanıldığı kavga kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da sopaların kullanıldığı kavga kameralara yansıdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan ve 11 kişinin darbedildiği sopalı kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde borç meselesi nedeniyle çıkan ve 11 kişinin darbedildiği sopalı kavga, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Adnan Menderes Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde iki grup arasında, dün borç meselesi yüzünden yaşanan kavgada, 11 kişi darp sonucu yaralandı. Kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralılar, kaldırıldıkları Akçakale ve Harran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kavgaya karışan kişiler hakkında "Kasten yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde eli sopalı kişilerin önce birbirlerine daha sonra ise park halindeki araçlarına saldırdıkları görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güçlü

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