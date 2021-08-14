Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market ve bakkallardaki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 190 ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa'da halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen market ve bakkallardaki denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş 190 ürün ele geçirildi.

Şanlıurfa2nın Haliliye İlçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, ilçe genelinde market ve bakkallardaki denetimlerine devam ediyor. Yenişehir Mahallesinde gerçekleştirilen denetimlerde, zabıta ekipleri; işyeri açma ruhsatı, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Denetimlerde farklı işyerlerinde son kullanma tarihi geçmiş 190 ürün ele geçirdi. İmha edilmek üzere ürünlere el koyan ekipler, işyerleri hakkında cezai işlem uyguladı.

Amaçlarının halkın sağlığını ve menfaatini korumak olduğunu belirten zabıta müdürlüğünden yapılan açıklamada; denetimlerin aralıksız olarak sürdüğü ifade edilirken, vatandaşların da gördükleri olumsuzlukları Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine bildirmeleri istenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş ürün denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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