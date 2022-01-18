Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi - Haberler
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da belediye ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da belediye ekiplerinin yaptığı denetimler kapsamında, son kullanma tarihi geçmiş yaklaşık 6,5 ton gıda ürünü imha edildi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik, gıda satışı yapılan iş yerlerini denetledi.

Ekipler, bir depoda satışa hazır bekletilen 6 ton küflenmiş hurma ile kuru yemişlere el koydu. Küflenmiş hurmaları yıkayarak tekrar satışa sunmaya çalışan depo sahibine cezai işlem uygulandı.

Haliliye Belediyesi zabıta ekipleri de bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 65 kilogram çekirdek, 80 kilogram fıstık, 100 kilogram badem, 100 kilogram lokum ve 165 kilogram yer fıstığı ele geçirdi. Ürünlere el konulurken, depo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 6,5 ton gıda imha edildi

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Haber

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