Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi
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Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koydu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde zabıta ekipleri son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koydu.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde son kullanma tarihi geçmiş piyasaya sürülmek üzere satışa sunulan tavuk eti ele geçirdi. Tarihi geçmiş 250 kilogram beyaz eti imha etmek üzere el koyan zabıta ekipleri, vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam edeceğini bildirdi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi
Şanlıurfa'da son kullanma tarihi geçmiş 250 kilogram et ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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