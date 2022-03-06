ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da son beşik ustaları teknolojiye direniyor... El emeği göz nuru beşikler tarihi çarşıları süslüyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da çocuk doğum oranının yüksek olması nedeniyle bir zamanlar yok satan el emeği göz nuru tahta beşikler, şimdilerde teknolojinin gölgesinde kaldı.

Her yıl yaklaşık 85 bin bebeğin dünyaya geldiği kentte, tarihi çarşılar bölgesindeki Nacar Pazarı'nda imal edilen el emeği göz nuru beşikler ilgi görüyor. Kalitesine göre 100 ile 300 lira arasında satışa sunulan beşikler, daha çok kırsal bölgelerde yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.

"Eskisi gibi ilgi görmüyor"

Tahta beşik yapan ahşap ustası Hacı Öncel, eskisi gibi el işi beşiklerin rağbet görmediğini söyledi. Öncel, "Bize kereste şeklinde geliyor. Bizde kesip, biçip, beşik yapıyoruz. Bu meslek baba mesleğidir. Ben 35 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bu mesleği babamdan önce dedemde yaptı ve şimdi de benden sonrada son. Benden sonra kalfa ve çırak yok. Kişinin isteğine göre kesip biçiyoruz, daha sonra montaja geçiyoruz. Son işlem olarak zımpara ile düzleştirip boyasını yaptıktan sonra müşteriye satış haline getiriyoruz. Fiyatları 100 liradan 300 lira arasında değişiyor. Bunlar 10 yıl önce daha rağbet görüyordu. Şimdi biraz düşüş yaşanmış ama kırsal mahallelerden, ilçelerden gelip 10, 20 tane alıp götürüyorlar. 10 yıldır çırağım yok. Aileler göndermiyor. Benim çocuğum memur olsun, masa başında işçi olsun düşüncesindeler diye kimse rağbet etmiyor. Bende 6 yıl sonra emekli oldum mu benden sonra yapan olmaz. Bu kapalı çarşıda yaklaşık 10 tane marangoz ustası var. Bu ustalar son ustalardır. Bu mesleğin en fazla 15 yıllık ömrü kaldı" dedi.

Marangoz Abdurrahman Öğretmen ise gelişen teknolojiyle yeni ürünlerin çıktığını belirterek, el işine ilginin azaldığını aktardı. Öğretmen, haftada bir veya iki adet beşik anca satabildiklerini söyledi.