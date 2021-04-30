Şanlıurfa'da son 15 ayda 142 kişi kaçakçılık suçundan tutuklandı
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Şanlıurfa'da son 15 ayda 142 kişi kaçakçılık suçundan tutuklandı

Şanlıurfa'da son 15 ayda 142 kişi kaçakçılık suçundan tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Valiliği, son 15 ayda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında işlem yapılan 2 bin 142 kişiden 124'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliği, son 15 ayda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında işlem yapılan 2 bin 142 kişiden 124'ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, 2020 ile 2021 yılının son 15 ayında kaçakçılık ve organize suçlardan 2 bin 142 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. İşlem yapılan şahıslardan 124'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da son 15 ayda 142 kişi kaçakçılık suçundan tutuklandı
Şanlıurfa'da son 15 ayda 142 kişi kaçakçılık suçundan tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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