Şanlıurfa'da sokakta yürürken tabancayla vurulan bir kişi öldü

Şanlıurfa'da, yolda yürürken tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da, yolda yürürken tabancayla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Türk Meydanı Mahallesi'nde sokakta bir kişinin tabancayla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve ilkyardım ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ilkyardım ekipleri ağır yaralı olan Salih Yoktur'u Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Yoktur kurtarılamazken, polis ekipleri katil zanlısını belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan