Şanlıurfa'da sokaklar dezenfekte edildi, araçlar denetlendi ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor.

ŞANLIURFA'da koronavirüse karşı cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkanıyor. Toplu taşıma ve şehirler arası yolculuklar ise denetleniyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun kullandığı cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkıyor. Caddelerin yanı sıra Sebze ve Meyve Hali de görevliler tarafından dezenfekte edildi. Kent genelinde vatandaşların sokağa çıkmamaları konusunda jandarma, polis ve cami minarelerinden anonslar yapılarak vatandaşların evde kalmaları uyarıları yapıldı. Yapılan uyarıların ardından kentin en işlek meydanı olan Topçu Meydanı ile yoğunluğun yaşandığı Balıklıgöl boş kaldı. Tedbirlerin sıkı uygulandığı kentte ekipler toplu taşıma araçlarda da sosyal mesafe denetimi yapıldı.

Kaynak: DHA