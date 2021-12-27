Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

ŞANLIURFA'da iki grup tekme tokat Kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kavga, akşam saatlerinde Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya tutuştu. 'Kavgada taraflar, yol ortasında birbirlerine tekme ve yumrukla saldırarak kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.