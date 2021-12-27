Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı - Haberler
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Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da iki grup tekme tokat kavga etti.

ŞANLIURFA'da iki grup tekme tokat Kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.

Kavga, akşam saatlerinde Bahçelievler mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya tutuştu. 'Kavgada taraflar, yol ortasında birbirlerine tekme ve yumrukla saldırarak kavga etti. Cep telefonuyla görüntülenen kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandırıldı.


Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

Şanlıurfa'da, sokak ortasında kavgayı vatandaşlar ayırdı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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