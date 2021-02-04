Şanlıurfa'da sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup hayvansever, soğuk kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için yem ve mama bıraktı.

Farklı meslek dallarından bir grup hayvanseverin oluşturduğu "Güzel işler ekibi", ilçedeki yeşil alanlara mama kapları koyarak sokak hayvanlarının besliyor.

Ekibin, hayvanlara karşı toplumsal bilinç ve duyarlılığı arttırmak amacıyla kurulduğunu aktaran grup üyesi Muhsin Bilgen, şunları söyledi:

"Bir yıldır bu ekibimiz faaliyetlerini sürdürerek Siverek'te güzel şeyler yapıyor. Birlik içinde güzel işlerin oluşması için elimizden geldiği kadar faaliyetimizi sürdürmek istiyoruz. Ekibimiz şu an 10 gönüllü ile sokak hayvanlarının beslenmesi başta olmak üzere diğer alanlarda eğitim, sağlık, çevre ve toplumsal sorunların çözüne katkı sağlamayı hedefliyor. Bu anlamda bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı