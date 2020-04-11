Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı. İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı. Kaynak: İHA