Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı
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Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

11.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:45
Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa kent merkezinde cadde ve sokaklar boşaldı. Görevliler dışında kimsenin olmadığı kentte insan ve araç trafiği en düşük seviyeye ulaştı.

Kaynak: İHA

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