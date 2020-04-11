Şanlıurfa'da sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk
Fırın önlerindeki yoğunluktan detaylar Bakkallardaki yoğunluk Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
11.04.2020 00:08 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:10
Fırın önlerindeki yoğunluktan detaylar
Bakkallardaki yoğunluk Şanlıurfa'da fırın ve marketlere gidenler, iki gün yetecek kadar ekmek ve ihtiyaç duydukları malzemeleri aldı.
İş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluştu.
Kaynak: AA