Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor
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Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam ediyor
02.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 02.05.2020 10:42

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olan Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiftçiler üretime devam etti.

Kentteki Harran Ovası'nda günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan üreticiler, pamuk ekimi için arazilerini ekime hazırladı, sebze fidelerini toprakla buluşturdu ve seralardaki bitkilerinin bakımını yaptı. Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına dikkat eden işçilerin, maske ve eldivenlerini takarak çalıştığı görüldü.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Çakmaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çiftçilerin sahada olmasının önemli olduğunu söyledi. Bu nedenle tarımsal faaliyet yürüteceklerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulduğunu belirten Çakmaklı, "İlimizde bir yandan pamuk ekim dönemi, arazilerin hazırlama çalışmaları, bir yandan kaba yem hasadı, sebze ve meyve fidesi dikimi devam ediyor. Biz de kurum olarak çalışanlarımız hem normal günlerde hem de kısıtlamanın olduğu günlerde sahada çiftçimizin yanında oluyoruz, onlara destek veriyoruz." dedi.

Çakmaklı, çiftçilerin gübre, ilaç gibi ihtiyaçlarının temini konusunda da herhangi sorun bulunmadığını vurguladı. Halkın sebze, meyve ve gıdaya ulaşması konusunda rahat olmalarını isteyen Çakmaklı, çiftçilerin bu tür ihtiyaçların üretimi için sahada olacağını ve olmaya devam edeceğini ifade etti.

Fide dikimi yapan çiftçilerden Müslüm Şimşek, yıllardan beri sebze yetiştirdiğini belirtti. Zamanının büyük bir kısmını tarla ve seradaki bitkilerinin bakımıyla geçirdiğini anlatan Şimşek, "Çiftçilerin tarım için kısıtlamadan muaf tutulması gerçekten çok güzel bir seçenek oldu çünkü biz üreticiyiz, üretmek zorundayız. İşçilerimizle sosyal mesafeyi koruyarak, maske takarak düzenli bir şekilde üreticiliğe devam ediyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Hüseyin Şerit de biber ve pamuk ekimi için tarlasını hazırladığını, yasaktan muaf tutuldukları için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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