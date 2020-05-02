Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da dün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak dışarı çıkan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle kent genelindeki cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Görevliler dışında pek fazla kimsenin sokakta olmadığı kentte yaya ve araç trafiği en düşük seviyede seyrediyor.

Güvenlik güçleri, vatandaşların mağdur olmaması için kimlik kontrollerini titizlikle yapıyor. İzni olanlara gerekli kolaylığı sağlayan ekipler, izinsiz sokağa çıkanlar için ise adli ve idari işlem uyguluyor.

Ekipler, kısıtlamanın ilk günü olan 1 Mayıs'ta sokağa çıkan 307 kişiye 872 bin lira ceza kesti.

Kaynak: AA