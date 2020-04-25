Şanlıurfa'da sokağa çıkan 909 kişiye para cezası kesildi ŞANLIURFA'da, ilk 3 günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL para cezası kesildi.

ŞANLIURFA'da, ilk 3 günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığınca koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilden Şanlıurfa'da, polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başkanlığında yürütülen denetimlerde ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri yerine getirilirken, bu uyarılara uymayarak sokağa çıkanlara ise cezai işlem uygulandı. Kent genelinde 3 günlük denetimlerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 909 kişiye, 2 milyon 489 bin 398 TL ceza kesildi.Polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor.

Kaynak: DHA