Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
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Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası

ŞANLIURFA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 65 kişiye para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da, sokağa çıkan 65 kişiye para cezası
24.05.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.05.2020 16:24

ŞANLIURFA'da, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan 65 kişiye para cezası kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 

denetimlerini sürdüren polis ekipleri, bayramın birinci gününde, vatandaşları dışarı çıkmamaları yönünde anons yaparak, uyardı. Polis ekipleri, bugün kısıtlamayı ihlal ederek sokağa çıkan 65 kişiye para cezası kesti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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