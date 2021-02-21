Şanlıurfa'da soba düzeneği kurulu panelvanda biri çocuk 3 kişi ölü bulundu
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Şanlıurfa'da soba düzeneği kurulu panelvanda biri çocuk 3 kişi ölü bulundu

21.02.2021 16:11 | Son Güncelleme: 21.02.2021 16:14
Şanlıurfa'da soba düzeneği kurulu panelvanda biri çocuk 3 kişi ölü bulundu

Şanlıurfa'da soba düzeneği kurulu panelvanda biri çocuk 3 kişi ölü bulundu.

Şanlıurfa'da soba düzeneği kurulu panelvanda biri çocuk 3 kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Buğday Höyük Mahallesi'ndeki Atatürk Barajı Göleti'nin kenarında bulunan 48 PG 799 plakalı panelvanda biri kadın ve biri çocuk 3 kişinin hareketsiz olduğunu fark eden çevredekiler, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtakilerin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cesetlerin H.İ, M.K. ve 10 yaşındaki K.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

Araca soba düzeneği kurulduğu, ilk incelemede panelvandakilerin karbonmonoksitten zehirlendikleri belirlendi.

Güvenlik güçlerince çevrede inceleme başlatıldı.

Olay yerindeki balık avlama malzemeleri dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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