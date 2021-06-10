Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı
Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı
Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı
Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı
Polisleri karşılarında görünce neye uğradıklarını şaşırdılar! Kimi sahnenin altına girmeye çalıştı kimisi de tuvalete saklandı
Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Elindeki bıçakla metronun altına yatan vatandaş ortalığı birbirine kattı
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Polis, Cono aşiretinin 71 kelimelik dilini öğrenip fuhuş çetesini çökertti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Murat Kurum Veysel Eroğlu Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Metin Uca Atilla Taş Erkan Petekkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Rıza Çalımbay Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 23:12:01. #1.13#

title