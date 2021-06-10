Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Şanlıurfa'da sivil araçtaki polislere düzenlenen silahlı saldırıda 2 polis memuru yaralandı.

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Sivil araçla uygulama yapan Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli polis memurlarına ara sokaktan ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları, olay yerine giden ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye giden polisler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da saldırının yaşandığı yere giderek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı