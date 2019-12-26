26.12.2019 13:06 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:14

Şanlıurfa'da sis ve yağmur sürücülere zor anlar yaşatıyor.



Şanlıurfa'da sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yağmurla birlikte yoğun sisle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan sis, şehrin üzerini kapladı. Sürücüler, özelikle yüksek kesimlerde sis ve yağmur nedeniyle yollarda ilerlemekte güçlük çekti.



Meteorolojiden alınan bilgiye göre, ilde bir hafta boyunca yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Ayrıca sis yoğunluğunun arttığı bölgelerde sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA