ŞANLIURFA'DA 'ŞİRE' ETKİNLİĞİ

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da bağbozumu geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak amacıyla "Şire Şenliği" düzenledi. Yöresel kış lezzetlerinin sergilendiği şenlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'nin en lezzetli 'Şire' çeşitlerinin yapıldığı Şanlıurfa'da bağbozumu geleneğini yaşatmak ve geleceğe aktarmak üzere 'Şire Şenliği' etkinliğİ düzenledi.Hilvan ilçesi Ovacık Mahallesinde düzenlenen "Şire Şenliği" etkinliğine Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidine Beyazgül, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlar katıldı. Şenlikte, Ovacık Mahallesinde bağ bozumunda toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle şifa kaynağı olan pekmez, pestil, kesme ve fıstıklı sucuğa dönüştürüldü. Şenlik renkli görüntülere sahne oldu. Mahallede düzenlenen şenliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kurulan stantları tek tek gezip ürünlerin tadına bakarak kış aylarında sofraları süsleyen lezzetleri yörenin güneşi, suyu ve toprağından geldiğini aktardı. Beyazgül, "Hasenik Mahallesinin şiresiyle ünlenmesinde kadınların rolü oldukça fazladır. Buradan Ovacık Mahallesi kadınlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. Şire denince akla Hasenik gelir. Biz de Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak birçok festivallerle Şanlıurfa'nın tanıtımı noktasında çalışmalar yürüttük. Son zamanlarda edindiğimiz istatistik verilere göre Şanlıurfa'nın ören yerleri turizmi bakımından önde olduğu görülmektedir. Bu durum hep birlikte uyum içerisinde çalışmamızın bir sonucudur. On iki bin yıllık geçmişimizin bize getirdiği bir birikim bir kültür var. Bu şireler, pestiller, çekçekler tesadüf eseri ortaya çıkmıyor. Bu lezzetler tarihten gelen bir zenginliktir" diye konuştu.