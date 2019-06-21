Şanlıurfa'da, sınırı geçmeye çalışan 3 PKK'lı terörist yakalandı
ŞANLIURFA'nın Suriye'ye komşu ilçesi Akçakale'de, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li 3 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
ŞANLIURFA'nın Suriye'ye komşu ilçesi Akçakale'de, sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD'li 3 terörist, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bir grup PKK'lı teröristin Suriye'den yurda giriş yapacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Sınır hattındaki Ohali Mahallesi'nde önlem alan ekipler, sınırdan giriş yapmaya çalışan 3 teröristi yakalayarak gözaltına aldı. Terör örgütü üyesi 3 kişi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
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