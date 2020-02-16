Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu
Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu - Haber

Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

16.02.2020 12:54 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:54
Şanlıurfa'da sınırdaki menfeze gizlenen çok sayıda silah bulundu

'nın ilçesinde sınırı yakınındaki bir menfeze gizlenmiş halde aralarında 2 roketatarın da bulunduğu çok sayıda silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınıra yakın bir bölgede silah bulunduğuna yönelik istihbarat aldı.

Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması yapan ekipler, bir menfeze gizlenmiş 2 RPG-7 roketatar, roketlere ait 6 mühimmat ile 4 roketatar sevk fişeği, 9 kalaşnikof tüfeği, 18 kalaşnikof şarjörü, 633 kalaşnikof mermisi, 1 M16 piyade tüfeği, 9 el bombası, 7 fünye ile bir tüfek dürbünü ele geçirildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler