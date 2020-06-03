Şanlıurfa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostalık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.

(Bekir Şeyhanlı/İHA)

Kaynak: İHA