Şanlıurfa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Şanlıurfa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
03.06.2020 02:45 | Son Güncelleme: 03.06.2020 02:49
Şanlıurfa'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış ile birlikte şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde 25 derece sıcaklıkta etkili olan kısa süreli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte şimşekler de gökyüzünü aydınlattı. Karpostalık görüntüler, vatandaşlar tarafından kaydedildi.
Kaynak: İHA