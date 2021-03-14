Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

14.03.2021 01:13 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:16
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan muhtar hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan muhtar yaşamını yitirdi.

Zincirliçay Mahallesi Muhtarı İlhan Kırtay (51), Siverek-Diyarbakır kara yolu 25. kilometresinde, kendisine ait tesisten otomobiliyle çıktığı sırada, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Ağır yaralanan Kırtay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siverek Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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