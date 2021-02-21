Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
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Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

21.02.2021 12:47 | Son Güncelleme: 21.02.2021 12:47
Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'nde sokakta kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan 32 yaşındaki Emre D. ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan Emre D. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri saldırıyla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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