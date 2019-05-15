Şanlıurfa'da Silahlı Saldırıya Uğrayan İmam Öldü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan imam yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde cami imamı olarak görev yapan 35 yaşındaki Halil Polat ile eşi ve 7 yaşındaki çocuğunun bulunduğu araca, Birecik ilçesi kırsalındaki Mezra Mahallesi'nde henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda imam Polat olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ve çocuğu yara almadan kurtuldu.

Ölen imam Polat'ın akrabalarıyla aralarında arazi anlaşmazlığı bulunduğu öne sürüldü.

Kaynak: AA