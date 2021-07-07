Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan emlakçı öldü

ŞANLIURFA'da emlakçılık yapan İbrahim Aslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da emlakçılık yapan İbrahim Aslan, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Güllübağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, emlakçılık yapan İbrahim Aslan, iş yerinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırgan ya da saldırganlar olaydan sonra kaçarken, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aslan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan İbrahim Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak