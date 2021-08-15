Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silahlı saldırıda bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kadir Altın (37) ile oğlu Yusuf Altın'ın (16) içerisinde bulunduğu park halindeki 34 RU 7843 plakalı otomobile, henüz plakası tespit edilemeyen başka bir otomobilden silahla ateş açıldı.

Olayda ağır yaralanan baba ile oğlu, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baba Aydın, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, oğlu ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Polis, saldırının ardından kaçan otomobildeki şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş