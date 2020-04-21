Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Kısıksu Mahallesi'nde tarlaya çalışmaya giden Murat K. (39) ve Abdullah Ş'nin (47) içerisinde bulundukları araç, henüz öğrenilemeyen nedenle kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Murat K. ve Abdullah Ş. 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Murat K, buradaki ilk müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekibi saldırının yaşandığı mahallede inceleme yaparken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA