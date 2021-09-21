Şanlıurfa'da silahlı saldırıda ölen kişinin kızının da kaybolduğu ortaya çıktı

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin kızının da aynı saatlerde kaybolduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, Suruç ilçesinde ikamet eden Aziz Erkan'ın (44) dün Aydınlık Mahallesi yakınlarında henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybettiği saldırının ardından maktulün kızı Esra Erkan'ın (20) da kaybolduğu güvenlik güçlerine bildirildi.

Güvenlik güçleri, saldırıyla aynı saatlerde kaybolduğu belirlenen genç kızın bulunması için çalışma başlattı.

Ekipler, Esra Erkan'ın kaybolması ile silahlı saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor.