Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

03.10.2019 18:00
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 3 ölü

Şanlıurfa'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa-Mardin kara yolunun Osmanbey Yerleşkesi yakınlarında 63 YV 162 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen çok sayıda polis ekibi, inceleme başlattı.

Ölenlerin kimliklerinin tespiti ve saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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