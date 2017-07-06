Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerine düzenlen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye 60 kilometre uzaklıktaki Çıkrık Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından bir bakkala uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.



Olayda bakkalda bulunan Ramazan Akdeniz ile yeğeni Mehmet Akdeniz yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Jandarma ekipleri, mahallede ve hastane geniş güvenlik önlemi aldı.



Silahlı saldırının daha önce yaşanan kız kaçırma olayıyla ilgili olduğu iddia edildi.