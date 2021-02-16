Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

16.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:05
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

ŞANLIURFA'da otoparktan çıkan hafif ticari aracın sürücüsü Abdurahman Sugeçmez (34), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

ŞANLIURFA'da otoparktan çıkan hafif ticari aracın sürücüsü Abdurahman Sugeçmez (34), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Sugeçmez, hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Yusufpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otoparkın önünde meydana geldi. Abdurahman Sugeçmez, 63 M 4968 plakalı hafif ticari aracıyla otoparktan çıktığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancayla açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise olay yerinden başka bir araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacağından yaralanan sürücü Sugeçmez, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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