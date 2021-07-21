Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi Ümit Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan Y.A. ve M.A. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın