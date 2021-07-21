Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muradiye Mahallesi Ümit Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğrayan Y.A. ve M.A. ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu
Mali'de geçiş sürecinin Cumhurbaşkanı Goita bıçaklı saldırı girişiminden yara almadan kurtuldu
Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
Son dakika haberi | MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri, son 5 gün içinde Suriye'nin kuzeyindeki farklı bölgelerde saldırı hazırlığındaki 39 teröristi etkisiz hale getirdi.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Derya Yanık Bülent Turan Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Düm Tek Tek Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Diego Arda Turan Aytaç Kara Mesut Özil Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 20:24:30. #1.16#

title