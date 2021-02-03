Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

03.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:54
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kırsal Büyük Otluca Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan İ.B. A.Ö. M.Ö. ve S.Y. Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi alarak kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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