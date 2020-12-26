Son dakika haberleri... ŞANLIURFA - Silahlı kavgada 4 kişi öldü (2)

Son dakika haberler... Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da akraba iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Remzi Mahallesi'nde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan sözlü tartışma, silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunda devam eden silahlı kavgada 3 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma başlattı. Kavga nedeniyle kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme