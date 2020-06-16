Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
16.06.2020 22:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 22:59
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sepetli Mahallesi'nde akraba olduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Silah, sopa ve taşların kullanıldığı kavgada, M.C. ile Y.S. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA