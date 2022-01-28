Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İddiaya göre, aralarında arazi gelirlerinin paylaşımıyla ilgi husumet bulunan iki grup arasında Güney Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda, Sadık Gülel olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Remzi (26) ve Kenan Tüysüz (18), 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Remzi Tüysüz, hastanede yaşamını yitirdi.
Bölgeye gelen polis ekipleri, geniş çaplı güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.