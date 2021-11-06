Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesindeki Hayati Harrani Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

Şanlıurfa'da silahlı kavgada 2 kişi ağır yaralandı

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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